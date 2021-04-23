Иммунизация по этому листу произойдет при наличии доз препарата/ фото: Rg.ru

За 22 апреля 2021 года на территорию Украины на вакцинацию от коронавирунсой инфекции мобильными бригадами записались 84 компании. Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, иммунизация по этому листу ожидания будет происходить только при наличии большого количества доз вакцины, которая не используется для пунктов прививки.

Это нам позволит правильно и достаточно быстро обеспечить выполнение Национального плана по иммунопрофилактике.

Отмечается, что вакцинация будет проводится мобильными бригадами, которые будут приезжать на предприятия, где на это время будет устроен пункт для иммунизации.

Читайте также, более полмиллиона украинцев уже вакцинировались от COVID. За вчера вакцинация проводилась тремя препаратами - Covishield от AstraZeneca (4090), CoronaVac от Sinovac (7051) и Comirnaty от Pfizer (5028), больше всего за вчера прививок сделали в Киеве.

Кроме того, новая партия вакцины для иммунизации от коронавирусной инфекции приедет в Украину в пятницу, 23 апреля. после прибытия в аэропорт препарат сразу же начнут развозить по регионам, партия вакцины будет состоять из 367 тысяч доз.

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