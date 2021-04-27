На Тайвані волонтери взялися очищувати пляжі. На північне узбережжя Тихого океану щороку викидає тонни непотребу. І найбільше серед нього пластику.

Лише за дві години роботи активісти спакували кільканадцять мішків завважки зо триста кілограмів. На такі акції виходять уже багато років. І щоразу з сумом зауважують, що пластикового непотребу більшає.

Чен Ренпінг, організатор акції: