Волонтери Тайваня взялись чистити пляжі [ Редактировать ]
На Тайвані волонтери взялися очищувати пляжі. На північне узбережжя Тихого океану щороку викидає тонни непотребу. І найбільше серед нього пластику.
Лише за дві години роботи активісти спакували кільканадцять мішків завважки зо триста кілограмів. На такі акції виходять уже багато років. І щоразу з сумом зауважують, що пластикового непотребу більшає.
Чен Ренпінг, організатор акції:
Якщо казати про кількість, то побутового сміття суттєво більшає. Але з погляду ваги - рибальські снасті становлять більшу частину. Адже сітка, хоча й одна, але велетенська. Але заразом - обсяги відходів вражають. Тому урядам просто необхідно вживати заходів щодо розв'язання проблеми викидів, і скорочувати продукування всіх видів сміття.
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