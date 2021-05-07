Українські силовики провели рейд по прифронтовим населеним пунктам [ Редактировать ]
Уздовж лінії розмежування українські силовики перевірили населені пункти. Зокрема, прочесали територію селищ Гірське, Золоте, Тошківка і Нижнє, що на Луганщині.
Обстежували занедбані будинки, відвідували проблемні родини, ще зупиняли й оглядали автівки. Це профілактичні заходи, - кажуть в Нацполіції. Протягом дня правоохоронці виявили чоловіка, який перебував у розшуку, а у жителя Золотого вилучили зброю.
Володимир Золотарьов, начальник відділення поліції м.Попасна Сєвєродонецького райуправління:
У результаті відпрацювання було виявлено 3 факти кримінальних правопорушень, 2 факти незаконного обігу наркотичних засобів та один факт незаконного зберігання зброї. складено 9 адміністративних матеріалів.
по теме
Жителі селища Млинів на Рівненщині звинувачують місцеве підприємство в забрудненні довкілля. Кажуть, фірма виробляє з пакетів пластик, а токсичні відходи зливає просто за паркан
Удома в чоловіка, який у Маріупольському АТБ порубав сокирою вітрини та товар, знайшли цілий арсенал. Під час обшуку поліція вилучила сокиру, гвинтівку, помпову рушницю, муляж гранати та канабіс
Колишній держсекретар США Майк Помпео потрапив у скандал. Прокуратура стверджує, що той незаконно використав гроші платників податків
Територію полігону не обгородили, тож сміттєвози висипали непотріб, де заманеться. За службову недбалість керівникам підприємства загрожує до шести років за ґратами
Післясвятковий ранок. Патруль екологічної інспекції виходить на денний рейд Кременчуцьким водосховищем. Першим для перевірки обирають віддалений острів на лівому березі Дніпра