"Северный поток-2": Меркель отправляет в США делегацию для обсуждения газопровода [ Редактировать ]
Германская правительственная делегация отправилась в США для обсуждения газопровода "Северный поток-2". Они встретятся с помощником президента США Салливаном.
По данным источников медиагруппы, в состав делегации переговорщиков входят помощник канцлера Ангелы Меркель по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер и советник по экономическим вопросам Ларс-Хендрик Реллер.
Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве рассказали о дальнейших планах поставок газа через Украину после введения в строй газопровода "Северный поток-2".
Ранее в Польше заявили, что "Северный поток-2" может стать "инструментом шантажа". Также мы писали о том, что в водах Германии продолжили укладку "Северного потока-2".
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