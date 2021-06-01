Германская правительственная делегация отправилась в США для обсуждения газопровода "Северный поток-2". Они встретятся с помощником президента США Салливаном.

По данным источников медиагруппы, в состав делегации переговорщиков входят помощник канцлера Ангелы Меркель по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер и советник по экономическим вопросам Ларс-Хендрик Реллер.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве рассказали о дальнейших планах поставок газа через Украину после введения в строй газопровода "Северный поток-2".

Ранее в Польше заявили, что "Северный поток-2" может стать "инструментом шантажа". Также мы писали о том, что в водах Германии продолжили укладку "Северного потока-2".

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