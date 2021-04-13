В Верховной Раде Украины отказались принимать законопроект №4540 об увеличении размера штрафов за нарушение режима самоизоляции.

Документ определял, что нарушение порядка обязательной самоизоляции, обсервации, установленных в решении о карантине, если это не привело к распространению особо опасной болезни. За это должно было вводится денежное наказание в размере от 3400 до 8500 гривен.

Отмечается, что в Минздраве ранее рассказывали, что некоторая категория граждан пренебрегает режимом самоизоляции во время выздоровления от коронавирусной инфекции в домашних условиях, таким образом разнося ее среди здоровых людей.

Читайте также, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что гражданам, которые въезжают на территорию Украины с оккупированного Крыма и Донбасса, не нужно будет проходить самоизоляцию. Они должны получить отрицательный тест на коронавирус.

Кроме того, в Украине за минувшие сутки, 12 апреля, обнаружили 11 680 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Харьковской и Львовской областях, за вчера умерли от вируса 457 человек и 14 019 пациентов выздоровели.

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