Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил соболезнование родным погибших в результате столкновения поездов в Пакистане. Трагедия унесла жизни десятков людей.

Об этом министр сообщил в своем Twitter.

"Глубоко опечален гибелью людей и страданиями, вызванными смертельным столкновением поезда в южной провинции Пакистана Синд. В эти тяжелые часы я думаю о близких жертв", - говорится в сообщении.

Глава МИД также пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

По последним данным, число жертв аварии поездов на юге Пакистана достигло 40 человек. Еще более 100 человек получили ранения.

Местные власти заявили, что один экспресс сошел с рельсов и в него врезался другой. В течение дня спасатели и жители поселка у места аварии доставали тела из смятых вагонов. Спасательная операция в настоящее время продолжается.

Ранее сообщалось, что в Чехии на железной дороге случилась страшная авария - с рельсов сошли вагоны, с огнеопасными веществами.

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