В понедельник, 14 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что во время визита в США планирует обсудить с американским лидером Джо Байденом три основные темы. Об этом он сказал в интервью агентствам AgenceFrance-Presse, Reuters и Associated Press.

В ходе беседы Зеленский напомнил, что во время недавнего телефонного разговора с Джо Байденом он получил приглашение посетить с визитом США в конце июля.

В ходе встречи с лидером Соединенных Штатов Владимир Зеленский надеется обсудить вопрос предоставления Украине "Плана действий по членству в НАТО", экономическую поддержку, а также ситуацию с безопасностью на востоке страны.

Напомним, Зеленский поручил активизировать процесс урегулирования конфликта на Донбассе. Ранее мы писали о том, что спустя два года президентства Владимира Зеленского у Европейского союза уже сложилось понимание политики украинского президента, однако еще остается непонимание в некоторых сферах, в которые следовало бы внести ясность.

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