Известная украинская певица Алина Гросу показала новые "жаркие" снимки с отдыха. Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.

Звезда предстала на одесском пляже в черном раздельном купальнике, который выгодно подчеркнул ее грудь и стройную фигуру.

Сама Алина написала под фото:

Немного жары и загоревшего тела.

Поклонники не прошли мимо нового снимка и активно комментируют публикацию на странице артистки:

"Фигура - огонь", "Красотка", "Крутое тело", "Русалочка".

Ранее мы писали о том, что Алину Гросу заметили в объятьях российского актера. Отмечается, что Алине давно приписывают роман с актером. Он часто снимается в ее клипах, а также пару замечают на курортах.

Также сообщалось, что сменившая пол актриса Эллен Пейдж объявила о разводе с женой.

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