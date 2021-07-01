Алина Гросу поразила фигурой в купальнике (фото) [ Редактировать ]
Известная украинская певица Алина Гросу показала новые "жаркие" снимки с отдыха. Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.
Звезда предстала на одесском пляже в черном раздельном купальнике, который выгодно подчеркнул ее грудь и стройную фигуру.
Сама Алина написала под фото:
Немного жары и загоревшего тела.
Поклонники не прошли мимо нового снимка и активно комментируют публикацию на странице артистки:
"Фигура - огонь", "Красотка", "Крутое тело", "Русалочка".
Ранее мы писали о том, что Алину Гросу заметили в объятьях российского актера. Отмечается, что Алине давно приписывают роман с актером. Он часто снимается в ее клипах, а также пару замечают на курортах.
Также сообщалось, что сменившая пол актриса Эллен Пейдж объявила о разводе с женой.
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