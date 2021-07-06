Володимир Зеленський вирушить до Литви з дводенним візитом [ Редактировать ]
Президент України Володимир Зеленський сьогодні вирушить до Литви з дводенним візитом. Відвідає у Вільнюсі урочистості з нагоди Дня державності Литви.
А завтра візьме участь у четвертій міжнародній Конференції з питань реформ в Україні. Також Зеленський матиме зустрічі з Президентом Литви Гітанасом Науседою та Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.
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