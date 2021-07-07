В курортном Яремче Ивано-Франковской области автомобиль слетел с горной дороги в ущелье. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Сообщение об аварии на "102" поступило 7 июля в 11:45. На место происшествия сразу прибыли спасатели и полицейские.

В Volkswagen Tiguan находилось четыре человека: трое мужчин и одна женщина. Все они погибли на месте происшествия до приезда медиков.

Правоохранители устанавливают личности погибших. На месте ДТП продолжают работать все экстренные службы.

По предварительным данным, автомобиль слетел в обрыв на закругленном участке дороги. Скорее всего, в машине находились туристы, которые не знали горного серпантина.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что во Львовской области 11-летний мальчик погиб, находясь за рулем BMW в присутствии пьяного отца.

Напомним, что в конце мая под Ивано-Франковском лесовоз упал с моста в реку, погибли двое мужчин в салоне.