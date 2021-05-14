В пятницу, 14 мая, в Киеве, на улице Пушкинской, произошел прорыв теплотрассы. Без горячей воды из-за инцидента остались четыре дома. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В 11 часов дня коммунальщики локализовали место повреждения.

Из-за аварии произошла утечка теплоносителя на поверхность. Сейчас начаты ремонтные роботи. Временно приостановлена подача горячей воды в 4 дома.

Также на карте Google Maps указано, что на улице Пушкинской в Киеве затруднено движение транспорта.

Как ранее сообщали, из-за осложнения погодных условий в Украине начали перекрывать трассы. В Николаевской области ввели ограничение движения транспортных средств на автодорогах Н-24 Благовещенское-Николаев, М-13 Кропивницкий-Платоново.

Ранее мы писали о том, что в Киеве 200 домов остались без тепла из-за порыва на мосту Патона.

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