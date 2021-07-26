Семена Семенченка відправили в СІЗО [ Редактировать ]
Семена Семенченка знову відправили на два місяці в СІЗО. Міру запобіжного заходу сьогодні колишньому нардепові змінив столичний суд.
Прокуратура подала апеляцію на попереднє рішення Семенченко перебував під домашнім арештом. Адвокати вже готують апеляцію. А сам експолітик назвав це рішення незаконним, оскільки не порушував обраний йому запобіжний захід.
Нагадаю, підозрюють Семенченка у створенні приватної військової компанії. Яка начебто причетна до обстрілу "Телеканалу 112" у липні 2019 року. Тоді депутату висунули підозру в теракті.
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