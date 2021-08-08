Витаминные добавки не всегда бывают полезны и даже могут нанести вред организму человека. Об этом рассказала врач-эндокринолог Елена Жучкова, сообщает "Прайм".

Бесконтрольный прием витаминов может привести к гипервитаминозу. В первую очередь он касается жирорастворимых витаминов А, D, Е, К. Они хорошо всасываются организмом и медленно выводятся. Тяжелее других протекают гипервитаминозы А и D.

Переизбыток витамина D в организме может привести к повышенному давлениюе, тошноте и слабости в мышцах, зуду кожи. Гипервитаминоз способствует повышению уровня кальция и последующей тяжелой интоксикации организма. У беременных передозировка витамином D может вызвать патологию плода и спровоцировать болезни костной системы у новорожденных.

Среди прочих последствий перенасыщения организма этим веществом специалисты выделили повышенное давление, тошноту и слабость в мышцах.

Переизбыток витамина А может вызвать нарушение зрения, выпадение волос, деформацию черепа и лица.

Переизбыток витамина C способствует образованию кальциевых камней в почках. Кроме растительной пищи с высоким содержанием оксалатов (грейпфрут, шпинат, зелень и орехи), для здоровья почек не следует злоупотреблять едой с высоким содержанием животных жиров, например мясными продуктами, а также поваренной солью и сахаром.

При выборе витаминного комплекса обязательно нужно обращать внимание на состав, где указано процентное содержания каждого витамина от суточной нормы потребления.

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