"Прошел 50 км пешком": Чаус заявил, что его хотели убить [ Редактировать ]
Бывший судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус заявил, что сбежал от своих похитителей, которые хотели его убить. Об этом говорится в тексте решения Высшего антикоррупционного суда.
Избрание меры пресечения Чаусу 4 августа по просьбе его защиты происходило в закрытом режиме, но 9 августа ВАКС опубликовал в открытом доступе процессуальные решения, касающиеся вопроса отвода судьи. Из их текста следует, что Чауса насильно похитили и планировали убить.
"(Подозреваемый) отметил, что является потерпевшим в уголовном производстве в отношении уголовного преступления, а именно похищение с целью убийства. Отметил, что убийство не реализовали, так как он сбежал, прошел 50 км пешком и добровольно явился в органы Службы безопасности Украины", - говорится в документе.
Кроме того, Чаус утверждает, что работники НАБУ нарушили нормы Уголовного процессуального кодекса, не подав ходатайство о его задержании в Высший антикоррупционный суд, но обратившись с ходатайством о применении меры пресечения в виде ареста.
Такие обстоятельства он считает свидетельством предоставления указания работниками Национального антикоррупционного бюро Украины или Специализированной антикоррупционной прокуратуры "действовать определенным образом".
Адвокаты Чауса также обратили внимание суда, что истек 48-часовой срок задержания подозреваемого для возможности применения к нему меры пресечения в виде содержания под стражей. Они объяснили, что Чаус фактически был задержан 30 июля, а в суд был доставлен 4 августа. Судья ВАКС отбросил этот аргумент, так как СБУ предоставила справку, согласно которой Чаус был не задержан, а находился в больнице и к нему применялись меры безопасности.
Напомним, 4 августа Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал Николаю Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
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