Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) обвиняет Службу безопасности Украины (СБУ) в укрывательстве экс-судьи Николая Чауса. НАБУ также заявило о превышении служебных полномочий сотрудниками спецслужбы.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В Бюро заявили, что Чауса подозревают в получении неправомерной выгоды.

"УПК Украины предусматривает, что в случае выявления разыскиваемого лица, его должны передать уполномоченному представителю органа досудебного расследования. В то же время, имеем ситуацию фактического сокрытия подозреваемого сотрудниками СБУ", - говорится в заявлении.

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В НАБУ отмечают, что дважды просили СБУ доставить Чауса в Национальное бюро, однако эти обращения были проигнорированы.

"Принятие мер безопасности к лицу, которое находится в статусе потерпевшего в уголовном производстве, которое расследуется следователями СБУ, никоим образом не может быть основанием для сокрытия такого лица от уголовного судопроизводства и невыполнения постановления об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - убеждены в Бюро.

СБУ призывают доставить Чауса уполномоченным детективам и в ВАКС в 14:00 4 августа 2021 года для рассмотрения вопроса о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее адвокат экс-судьи Днепровского районного суда Николая Чауса - Ростислав Кравец заявил, что нашел своего подзащитного и поговорил с ним. По его словам, Чаус сейчас находится в безопасности.

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