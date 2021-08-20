Приїхали не лише з міст України, а й навіть з Німеччини

На Кіровоградщині у село Китай-город з'їхалися велоконструктори та любителі альтернативних велосипедів із України та з-за кордону. Демонстрували власні та передові розробки, змагалися у швидкості та міцності веломашин. А ще разом мандрували. Побували на фестивалі й наші кореспонденти.

Веломобілі, лігеради та інші альтернативні велосипеди - тут, на трасі неподалік села Китайгород, демонструють швидкість, маневреність та міцність. Ці дружні перегони відбуваються у рамах Табору Велоконструкторів.

Цьогоріч участь у велотаборі взяли два десятки любителів альтернативних велосипедів. Приїхали не лише з міст України, а й навіть з Німеччини.

Серед учасників - айтішник з Дніпра Артем Новіков. Показує веломобіль, який зробив разом із другом велоконструктором.

Артем Новіков, учасник Табору Велоконструкторів:

Шукають більш швидші моделі, зручніші, мені подобається коли комфортно, на звичайному велосипеді воно тебе давить, локті болять, шия якщо отак довго сидиш болить, а тут зовсім інша справа: в тебе підголовник, в тебе спина підтримується, не потрібно спеціальної велосипедної одежі, спеціальні підкладки, локті не болять, тільки крути педалі - і все.

А от гість із Німеччини демонструє веломобіль "заводського виробництва". Серед його переваг - вага і швидкість.

Яша Бойттлер, учасник Табору Велоконструкторів:

Це Дееф Ікс Ель. Ікс Ель - це збільшена версія веломобіля. Є ще звичайна версія, вона трохи менше. Є система керування, світло, поворотники, габаритні вогні, сигнал, яким управляють через кермо, карданний передача, педалі. Мотора тут немає, він не потрібен, бо це дуже швидкі машини.

Спілкування, обмін досвідом та власними розробками веломобілів - така мета щорічного заходу.

Олексій Ганшин, організатор Табору Велоконструкторів:

Серед своїх ми можемо поділитися не просто, ніхто не задає питання чи зручно, бо знають що зручно, або навіщо це ти робиш - всі знають навіщо, бо це цікаво, це альтернативний транспорт і вид творчості, це технічна творчість.

А ще це дружня атмосфера у наметовому містечку, борщ на багатті та пісні під гітару.