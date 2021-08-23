Проти коронавірусу напередодні вакцинували понад 66 тисяч українців

Понад тисячу нових заражень Ковідом за попередню добу в Україні. 25 людей померли від ускладнень. 700 хворих ушпиталили. Найбільше інфікувань у Києві, на Дніпропетровщині, Харківщині та Одещині.

Проти коронавірусу напередодні вакцинували понад 66 тисяч українців. Загалом імунізовано вже понад 8 мільйонів 165 тисяч громадян.