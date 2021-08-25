День Незалежності на фронті: є загиблий і поранений [ Редактировать ]
У День незалежності на сході загинув український воїн, ще одного - поранено. Його терміново шпиталювали. Стан здоров'я бійця - задовільний.
Окрім ворожого обстрілу, армійці зафіксували проліт безпілотника, який перетнув лінію розмежування. Про факт порушення повідомили представників ОБСЄ.
Українські захисники й надалі контролюють ситуацію. А рятувальники розмінували 2 гектари території та передали на знищення 35 боєприпасів.
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Передові позиції наших вояків знаходяться на відстані автоматного пострілу з боку противника. Тому нічні зміни чергових тут проходять швидко і без зайвих розмов - бійцям треба якнайшвидше спуститися в укриття.
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Коробка за коробкою по Хрещатику крокують захисники України. Ветерани АТО, діючі піхотинці, десантники, спец-призначенці, дівчата-військовослужбовиці, силовики та навіть службові песики у супроводі кінологів.