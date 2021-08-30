Цена на газ в Европе превысила рекордные 600 долларов [ Редактировать ]
В понедельник, 30 августа, стоимость газа на европейском рынке превысила 600 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Так, цена октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на бирже ICE Futures достигла $600 за тысячу кубометров или 49,26 евро за кВт.ч.
На прошлой неделе газ торговался в районе $585 долларов.
Ранее мы писали о том, что "Нафтогаз" повысил тариф на сентябрь.
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