В понедельник, 30 августа, стоимость газа на европейском рынке превысила 600 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, цена октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на бирже ICE Futures достигла $600 за тысячу кубометров или 49,26 евро за кВт.ч.

На прошлой неделе газ торговался в районе $585 долларов.

Ранее мы писали о том, что "Нафтогаз" повысил тариф на сентябрь.

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