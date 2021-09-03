На территории Украины 2 региона по одному из критериев не соответствуют "зеленой зоне" карантинных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Таким образом, в Луганской области в течение двух дней наблюдается высокий показатель госпитализаций с диагнозом "коронавирус". Сейчас этот показатель составляет 51,4%, при этом накануне он преодолел отметку в более 75%.

Отмечается, что такой же показатель находится на высоком уровне и в Одесской области. В настоящее время он находится на уровне 53,7%, при том, что днем ранее составлял более 70%. Известно, что в Луганской и Львовской областях стабилизировалась динамика госпитализации с COVID-19 стабилизировалась и сейчас составляет 47,8% и 37% соответственно.

Читайте также, Министерство здравоохранения Украины утвердило новые карантинные меры в детских садах. Теперь температуру тела будут проверять у детей только на входе, в то время как раньше это нужно было делать каждые четыре часа.

Кроме того, все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако эпидемиологические показатели в двух областях находятся не в пределах нормы, согласно показателям распространения COVID-19 в стране, наблюдается высокая динамика госпитализаций больных коронавирусом в Ивано-Франковской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.