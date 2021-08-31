Україна залишилась у переліку "зеленої зони" ЄС [ Редактировать ]
ЄС вніс США та ще п'ять країн до "червоної зони".
Йдеться про Ізраїль, Косово, Ліван, Чорногорію і Республіку Північна Македонія. Відтак, мандрівникам доведеться проходити карантин і здавати додаткові тести на COVID-19.
Нові правила ввели через епідеміологічну ситуацію у цих країнах. Проте вони не стосуватимуться вакцинованих туристів.
Ба більше, окремі країни ЄС мають право самостійно визначати прикордонну політику. Наразі у переліку "зеленої зони" ЄС лишаються 18 країн. Зокрема й Україна.
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