Озонова діра над Антарктикою досягла загрозливих розмірів [ Редактировать ]
Озонова діра над Антарктикою - цього року більша за Антарктиду. Про це повідомили в міжнародній Службі моніторингу атмосфери.
За даними спостережень, озонова діра досягла тогорічних розмірів і поки що продовжує збільшуватися. Вона має всі шанси стати рекордною за останні 42 роки спостережень. Діра в озоновому шарі над Південним полюсом утворюється щороку, досягаючи максимуму з середини вересня до середини жовтня. І, як правило, зникає до грудня.
Після заборони викидів галоген вуглецю, озоновий шар відновлюється, однак повільно. На повне відновлення знадобиться ще як мінімум 40 років.
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