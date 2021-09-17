Озонова діра над Антарктикою - цього року більша за Антарктиду. Про це повідомили в міжнародній Службі моніторингу атмосфери.

За даними спостережень, озонова діра досягла тогорічних розмірів і поки що продовжує збільшуватися. Вона має всі шанси стати рекордною за останні 42 роки спостережень. Діра в озоновому шарі над Південним полюсом утворюється щороку, досягаючи максимуму з середини вересня до середини жовтня. І, як правило, зникає до грудня.

Після заборони викидів галоген вуглецю, озоновий шар відновлюється, однак повільно. На повне відновлення знадобиться ще як мінімум 40 років.