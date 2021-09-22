Футбольные фанаты, возмущенные работой судейской бригады на матче национального чемпионата Боснии между "Вележем" и "Борацем", напали на автомобиль, в котором ехали арбитры.

Вооруженные битами и арматурой болельщики подкараулили судей в одном из тоннелей, разбили стекла машины и подожгли ее, а затем избили судей.

Бригаде рефери (Сабрия Топалович, Адмир Шехович и Аднан Алиспахич) чудом удалось сбежать от любителей футбола, однако позже одного из арбитров доставили в больницу с травмами средней тяжести. Полиция ищет злоумышленников.

🇧🇦 | Bosnie-Herzégovine



🔥 | Hier soir à Mostar, 4 fans du Velež mécontents ont fait obstacle à la voiture de l'arbitre du match face à Borac Banja Luka, où se trouvaient également 2 collègues de la fédération avant de l'incendier. Il y aurait un blessé.



🗞️ | @radiosarajevo pic.twitter.com/IEch2xjknB — Derniers Défenseurs (@DerniersDefs) September 22, 2021

Расправа над судьями стала продолжением конфликта, который начался еще во время матча. При счете 0:2 агрессивные болельщики проигрывающего "Вележа" выбежали на поле. Полицейские отказались гарантировать безопасность команде гостей и судьям. Игра была прервана, а футболисты ушли в раздевалку.

Bosnia: Velež Mostar - Borac Banja Luka 21.09.2021. Los ultras locales saltaron al terreno de juego en el minuto 82 para pegar al árbitro. La cosa no se quedó ahí, tras el partido emboscaron el coche donde viajaron los árbitros y acabaron quemando el vehículo, dejando un herido. pic.twitter.com/2UibiI2xnA — Troublemakers España (@TroublemakersEs) September 22, 2021

Хотя противостояние между "Вележем" и "Борацом" в Боснии носит принципиальный характер, на этот раз у болельщиков хозяев поля возникли веские претензии к судейству.

На 28-й минуте судья не назначил пенальти в ворота гостей, а на 31-й минуте назначил штрафной, с которого забили гол в ворота хозяев, и которого, по мнению местных фанатов, не было.

Дисциплинарный комитет Боснийской федерации футбола по итогам разбирательства засчитал хозяевам поля "Вележу" техническое поражение, дисквалифицировал стадион команды на 6 домашних игр, а президент команды клуба Шемсудин Хасич отстранен от футбола на два года.

"Вележ" и "Борац" занимают пятое и шестое места в турнирной таблицы чемпионата Боснии и Герцеговины, в котором принимают участие 12 команд.

Напомним, что футбольные фанаты устроили беспорядки и подожгли базу клуба "Марсель".