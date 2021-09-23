Зеленський жорстко розкритикував Генасамблею ООН [ Редактировать ]
І з огляду на напад на свого помічника Володимир Зеленський дочасно покинув Нью-Йорк. Одразу після виступу з трибуни Генасамблеї ООН.
У ньому він досить жорстко розкритикував організацію за безпорадність у вирішенні міжнародних проблем і порівняв її з - цитую "супергероєм на пенсії, який забув, що хотів зробити". І закликав до більш рішучих дій, адже світ потерпає від невирішених конфліктів, зокрема таких, як окупація Криму та Донбасу.
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Перша зустріч на полях Генасамблеї в українського президента з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Говорили і про підготовку до майбутнього саміту Україна-ЄС, що відбудеться в жовтні.
Владимир Зеленский заявил о том, что Генеральная ассамблея ООН является одной из площадок, где Украина может выразить протест относительно оккупации Донбасса и Крыма
Участь у Генасамблеї візьме й українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським, - повідомило українське представництво при ООН.
Он обратил внимание на то, что организация далеко не на все важные проблемы обращает внимание
І (зокрема і через останні резонансні події в Україні) делегація планує вилетіти з Нью-Йорка вже сьогодні пізно вночі, попередньо навіть кажуть - президентський борт розпорядилися готувати до вильоту на десяту вечора.