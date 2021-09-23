Закликав до більш рішучих дій, адже світ потерпає від невирішених конфліктів, зокрема таких, як окупація Криму та Донбасу.

І з огляду на напад на свого помічника Володимир Зеленський дочасно покинув Нью-Йорк. Одразу після виступу з трибуни Генасамблеї ООН.

У ньому він досить жорстко розкритикував організацію за безпорадність у вирішенні міжнародних проблем і порівняв її з - цитую "супергероєм на пенсії, який забув, що хотів зробити". І закликав до більш рішучих дій, адже світ потерпає від невирішених конфліктів, зокрема таких, як окупація Криму та Донбасу.