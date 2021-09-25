На территории Украины 4 региона соответствуют показателям "оранжевой" зоны карантинных ограничений. Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения страны.

Таким образом, в "оранжевую" зону могут вскоре перейти Днепропетровская область, Донецкая область, Тернопольская область и Черкасская область. В этих регионах наблюдается повышенный уровень госпитализации пациентов с COVID-19. показатели остальных областей страны соответствует "желтому" уровню эпидемиологических показателей.

Отмечается, что в настоящее время вся страна находится в "желтой" зоне карантинных ограничений. В связи с этим запрещается очное обучение в учебных заведениях, где недостаточно вакцинированных работников, кроме детсадов и 1-4 классов, а также существуют ограничения в работе заведений общественного питания и развлекательных заведений.

Читайте также, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что жителям Украины необходимо вакцинироваться против коронавируса. Если украинцы вакцинируются до Нового года, то "весной можем спокойно жить без карантинных ограничений".

Кроме того, Киев вместе с остальными регионами Украины окажется в "желтой" зоне карантина. После этого в столице начнут снова штрафовать за нарушение карантина, в случае выявления нарушения, размер штрафа будет начинаться от 34 тысяч гривен.

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