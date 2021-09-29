Наш кореспондент Руслан Смєщук поспілкувався з армійцями на передовій. Його репортаж - далі.

Зараз була черга... ну й зараз же буде зрозуміло чи це була поодинока черга, чи будуть ще прострілювати.

Ось так, кулями над головою, нас зустрічає Світлодарська дуга. Журналістам трохи моторошно. Але воїни вже звикли.

Ярослав, військовослужбовець Збройних сил України:

Стандартна ситуація - постріли. Це вони вже щось днем починають, другий день... це 7.62 кулемет, працювали по посту спостереження - кулі над нами пролітали.

Ярослав, молодий, але вже досвідчений військовий, може одразу зрозуміти намір противника. Цього разу вогонь ведеться не прицільний, а скоріше - хаотичний. Так, аби допекти.

Ярослав, військовослужбовець Збройних сил України:

Кожен вечір з 18.30 і до 12 ночі обстріли постійно зі стрілецької зброї, кожен вечір - це вже вони протягом двох тижнів працюють. Працюють трасерами - можливо траву запалити хочуть, але вся ж трава вже згоріла - щось в них не так по ходу пішло.

На фронті Ярослав із 2014 року. Пройшов найгарячіші точки початку війни. Савур-Могила, Дебальцеве, рейди по тилах супротивника. Тож дозволяє собі посміятися із недолугості ворога. Каже той вже в котрий раз намагається запалити ці позиції - але щоразу або невдало, або шкодить собі.

Ярослав, військовослужбовець Збройних сил України:

Вони нас питалися підпалити, але вітер змінився і вони підпалили себе - це тижня два тому, вони навіть тишу запрошували, щоб потушити.

Окрім стрілецької зброї, при обстрілах супротивник використовує і більш небезпечну зброю - автоматичні гранатомети.

Позивний "Паштет", військовослужбовець Збройних сил України:

Вчора працювала стрілецька зброя і ВОГи нам звкидають - АГС працює час від часу. Буває, що з окопів закидають, буває вилазить - ставлять АГС і закидають.

Руслан Смєщук, кореспондент:

ВОГ - граната з підствольного чи автоматичного гранатомета - і це є досить підступний боєприпас, адже стріляють ним по нависній траєкторії й він спокійно може влучити в окоп.

На щастя обстріл ВОГами обійшовся тут без поранених.