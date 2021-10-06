Хоча "Россу" приблизно 30 років, він і досі входить у двадцятку найкращих наукових суден світу.

Криголам "Джеймс Кларк Росс" прибув до Одеського порту. Це дослідницьке судно, яке Україна купила у Великої Британії за п'ять мільйонів доларів.

І тепер воно служитиме Національному антарктичному науковому центру. Незабаром криголам вирушить до української станції "Академік Вернадський" в Антарктиді.

Хоча "Россу" приблизно 30 років, він і досі входить у двадцятку найкращих наукових суден світу. Це плавучий інститут зі спеціалізованими лабораторіями, зокрема для відбору проб з глибини до восьми кілометрів.