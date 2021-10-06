Український криголам вирушить до станції "Академік Вернадський" в Антарктиді [ Редактировать ]
Криголам "Джеймс Кларк Росс" прибув до Одеського порту. Це дослідницьке судно, яке Україна купила у Великої Британії за п'ять мільйонів доларів.
І тепер воно служитиме Національному антарктичному науковому центру. Незабаром криголам вирушить до української станції "Академік Вернадський" в Антарктиді.
Хоча "Россу" приблизно 30 років, він і досі входить у двадцятку найкращих наукових суден світу. Це плавучий інститут зі спеціалізованими лабораторіями, зокрема для відбору проб з глибини до восьми кілометрів.
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Лауреатами стали кліматологи Шукуро Манабе та Клаус Гассельманн, а також фізик-теоретик Джоджіо Парізі. Манабе і Гассельманн дослідили, як людство впливає на зміну клімату.
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Це дослідницьке судно, яке Україна купила у Великої Британії за п'ять мільйонів доларів.
Лауреатами стали кліматологи Шукуро Манабе та Клаус Гассельманн, а також фізик-теоретик Джоджіо Парізі. Манабе і Гассельманн дослідили, як людство впливає на зміну клімату.
І тепер, під синьо-жовтим прапором, воно служитиме Національному антарктичному науковому центру. Незабаром криголам вирушить до української станції "Академік Вернадський" в Антарктиді.