Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор напал на известного итальянского диджея Франческо Факинетти. Нападение произошло в ночном клубе в Риме, где Макгрегор праздновал крещение своего сына в Ватикане. Об этом сообщает MMA Mania.

Этой ночью на меня напал Макгрегор. Он ударил меня кулаком и сломал мне нос на глазах десятка свидетелей, своих друзей и телохранителей. Конор напал без всякого повода, ведь до этого мы два часа общались и весело проводили время. Я мог бы заткнуться и промолчать, но решил рассказать об этом, потому что этот человек действительно жесток и опасен.

Факкинетти заявил, что планирует подать в суд на прославленного бойца и записал видео, где показал свои увечья - сломанный нос и разбитую губу.

Я получил удар ни за что. Этот удар мог получить кто угодно, включая мою жену и друзей. Вот почему я подаю в суд на Конора Макгрегора, потому что он жестокий и опасный человек.

Напомним, что 24 февраля 2021 года на турнире UFC 257 в Абу-Даби Макгрегор проиграл Дастину Порье техническим нокаутом во втором раунде. Бой остановили, поскольку ирландец сломал ногу.

Это стал первый нокаут Конора Макгрегора в карьере. 32-летний ирландец провел 27 поединков в смешанных единоборствах, одержав 22 победы (19 досрочно) и потерпев 5 поражений.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что Макгрегор напал на рэпера Machine Gun Kelly (Колсона Бэйкера) прямо посреди красной дорожке премии MTV Video Music Awards 2021.