У Туреччині зіткнулися троє параглайдеристів [ Редактировать ]
У Туреччині зіткнулися троє параглайдеристів. Усі вони - члени міжнародної групи, що приїхала на повітряний фестиваль до Олюденізу. Після зіткнення, спортсмени упали в воду.
Їх доправили до лікарні з різними травмами. В ще одному інциденті з параглдайдом постраждала українка. Вона втратила контроль над літальним пристроєм, і її віднесло у море. Нині жінка в лікарні, її стан стабільний.
На цьогорічний з'їзд шанувальників повітряного екстриму до Олюденізу приїхало близько двох тисяч параглайдеристів та вінгсьютерів із 60 країн світу.
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