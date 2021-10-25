Їх доправили до лікарні з різними травмами

У Туреччині зіткнулися троє параглайдеристів. Усі вони - члени міжнародної групи, що приїхала на повітряний фестиваль до Олюденізу. Після зіткнення, спортсмени упали в воду.

Їх доправили до лікарні з різними травмами. В ще одному інциденті з параглдайдом постраждала українка. Вона втратила контроль над літальним пристроєм, і її віднесло у море. Нині жінка в лікарні, її стан стабільний.

На цьогорічний з'їзд шанувальників повітряного екстриму до Олюденізу приїхало близько двох тисяч параглайдеристів та вінгсьютерів із 60 країн світу.