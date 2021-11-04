В Киеве произошел пожар на проспекте Победы. Там загорелся ресторан. Речь идет о ресторане "Mamamia", который расположен на проспекте Победы. Он горит прямо сейчас. На месте работают спасатели.

О жертвах и пострадавших пока что ничего не известно.

"Прямо сейчас на проспекте Победы горит ресторан "Mamamia". На месте работают спасатели ГСЧС, надеемся, что обойдется без пострадавших", - говорится в сообщении.

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Кроме того, во Львове произошел пожар в металлическом вагончике, в результате инцидента погибли три человека. Городские власти ввели чрезвычайную ситуацию местного уровня, пожар удалось оперативно потушить, его причина устанавливается.

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