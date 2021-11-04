В Киеве вспыхнул ресторан [ Редактировать ]
В Киеве произошел пожар на проспекте Победы. Там загорелся ресторан. Речь идет о ресторане "Mamamia", который расположен на проспекте Победы. Он горит прямо сейчас. На месте работают спасатели.
О жертвах и пострадавших пока что ничего не известно.
"Прямо сейчас на проспекте Победы горит ресторан "Mamamia". На месте работают спасатели ГСЧС, надеемся, что обойдется без пострадавших", - говорится в сообщении.
Читайте также, в населенном пункте Красное, который находится в Харьковской области на территории частного дома произошел пожар. Вследствие трагедии в огне погибли 3 человека, спасателям, прибывшим на место, удалось ликвидировать возгорание в течение нескольких часов.
Кроме того, во Львове произошел пожар в металлическом вагончике, в результате инцидента погибли три человека. Городские власти ввели чрезвычайную ситуацию местного уровня, пожар удалось оперативно потушить, его причина устанавливается.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Инцидент произошел на улице Александра Архипенко
Положительной динамики на понижение заболеваемости в городе пока нет
В субботу, 30 октября, в Киеве могут закрыть несколько станций метро
Как пояснили в Киевпасстрансе, это связано с техническими причинами
Три дня подряд в городе превышают два главных показателя по распространению коронавируса