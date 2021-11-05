В Украине вернутся к обсуждению вопроса бустерной дозы или повторной двухразовой прививки от коронавируса после того, как в стране вакцинируются больше людей. Однако принудительно прививаться никого заставлять не будут.

Об этом сообщает министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге.

Министр подчеркнул, что обсуждать вопрос бустерной или повторной вакцинации будут, когда в стране отметка вакцинированных превысит 50%.

По словам Ляшко, на сегодняшний день вакцинированы первой дозой 55% жителей Киева. В Киевской, Полтавской и Днепропетровской областях количество вакцинированных превышает отметку 40%.

Также министр отметил, что в Украине нет принудительной вакцинации.

"У нас есть определенный перечень профессий или организаций, где на работу допускаются только вакцинированные. В ближайшее время этот перечень будет расширен", - заявил Ляшко.

Читайте также, в Украине могут расширить "красную" зону карантина. Глава Минздрава Виктор Ляшко в ходе брифинга сказал о том, что еще три области под угрозой попадания в эту зону, в этой зоне уже находятся 16 регионов.

Кроме того, жителям "красных" регионов повысят субсидии на жилищно-коммунальные услуги. Минсоцполитики на 50% повысит социальные нормативы потребления коммунальных услуг, на основе которых рассчитывают размер субсидии.

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