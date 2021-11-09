В Украине фиксируют температурную аномалию [ Редактировать ]
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Во вторник, 9 ноября из-за похолодания, которое пришло из северных широт, в Украине ожидается аномальный ход температуры. Об этом сообщает пресс-служба УкрГидрометцентра.
Как рассказали синоптики, это когда самыми теплыми будут ночь и утро, а днем температура будет снижаться и держаться низкой. От +6 тепла утренних до 0 поздним вечером, а там еще ниже.
Таким образом, 9 ноября:
- в центре несколько теплее +3+8,
- на юге и востоке аж +5+10 тепла, ночные осадки останутся еще на первую половину дня,
- в Карпатах несколько ниже 0, причем ожидается мокрый снег,
- на западе страны будет небольшой дождь.
В Сумской и Харьковской областях существует небольшая вероятность осадков, но если они и будут, то в виде мокрого снега. На остальной территории страны без существенных осадков.
Напомним, ранее синоптики рассказали, придут ли в Украину морозы.
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