Мінівертоліт зробив кілька нових фотографій Марса [ Редактировать ]
15-й політ над Марсом здійснив гелікоптер НАСА - в межах дослідницької місії марсоходу Perseverance. Політ тривав трохи більш як дві хвилини. За цей час - мінівертоліт зробив кілька нових фотографій, які згодом передадуть на Землю для вивчення. Нагадаю, марсохід Perseverance здійснив посадку на Марс 18 лютого. Завдяки цій місії, в НАСА хочуть дослідити Червону планету та встановити, чи є на Марсі ознаки життя.
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