В Украину идет потепление [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В Украине потеплеет. Так, уже 11 ноября, температура воздуха поднимется. Об этом сообщает пресс-служба УкрГидрометцентра.
Пасмурно в четверг только в северной части Украины - там небольшая облачность.
Температуры этой ночью еще были низкими, в восточных областях местами -8-10 мороза.
Но в течение дня температура понемногу будет расти и в следующие несколько суток ожидаем несколько более теплую погоду, отметили синоптики.
Отметим, в четверг, 11 ноября, погоду в Украине будет определять антициклон TILDA. Потому осадков на территории страны не предвидится.
Ранее синоптики рассказали, придут ли в Украину морозы.
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