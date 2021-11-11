В Украине потеплеет. Так, уже 11 ноября, температура воздуха поднимется. Об этом сообщает пресс-служба УкрГидрометцентра.

Пасмурно в четверг только в северной части Украины - там небольшая облачность.

Температуры этой ночью еще были низкими, в восточных областях местами -8-10 мороза.

Но в течение дня температура понемногу будет расти и в следующие несколько суток ожидаем несколько более теплую погоду, отметили синоптики.

Отметим, в четверг, 11 ноября, погоду в Украине будет определять антициклон TILDA. Потому осадков на территории страны не предвидится.

Ранее синоптики рассказали, придут ли в Украину морозы.

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