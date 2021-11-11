В Австрии введут локдаун для непривитых [ Редактировать ]
Канцлер Австрии Александр Шалленберг пригрозил введением локдауном для не вакцинированных граждан страны. Поскольку в стране резко возросло число новых случаев заболевания коронавирусом.
"Я не вижу причин, по которым две трети граждан должны жертвовать своей свободой из-за того, что одна треть мешкает. Как мне кажется, очевидно, что люди, сделавшие вакцину, не должны страдать от локдауна из солидарности с теми, кто ее не сделал", - заявил канцлер.
Он подчеркнул, что локдаун для не привитых, скорее всего, неизбежен.
В прошлом месяце Шалленберг уже говорил о том, что новые строгие меры могут быть введены в отношение людей, не сделавших вакцины, в том случае, если число заражений COVID продолжит расти.
Ранее сообщалось, что США открывают границы для более 30 стран.
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