Оплесками зустріли працівники "Укрексімбанку" нападника на журналістів "Схем" - начальника охорони Ігоря Тельбізова. Його та Сергія Осіпова поновили на посадах. Хоча вони є фігурантами кримінальної справи. Подивіться, як Тельбізова приймають у банку:

-Наверное, краш-теста круче нельзя было пройти ни в одной организации. Низкий поклон лично от меня, всех благ, что вы верили, ждали. Мы вас всех очень любим.

Овації викликали справжнє обурення у соцмережах. Зрештою, як і сам скандал із "Укрексімбанком". Приміром, міністр фінансів Сергій Марченко написав, що така поведінка свідчить про те, що в банку не вважають вчинок протиправним. Він вимагає негайної реакції від Наглядової ради. І я нагадаю першу серію скандалу. 4 жовтня в банк прийшла знімальна група програми "Схеми" на інтерв'ю з керівником Євгеном Мецгером.

Тому не сподобалося запитання журналістів. І за його наказом Тельбізов та Осіпов, керівники служб безпеки "Укрексімбанку" , скрутили оператора, силою забрали техніку і намагалися "стерти в нуль" усе записане. Та відео "Схеми" відновили, і вибухнув скандал.