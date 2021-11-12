Працівники "Укрексімбанку" зустріли оплесками нападників на журналістів [ Редактировать ]
Оплесками зустріли працівники "Укрексімбанку" нападника на журналістів "Схем" - начальника охорони Ігоря Тельбізова. Його та Сергія Осіпова поновили на посадах. Хоча вони є фігурантами кримінальної справи. Подивіться, як Тельбізова приймають у банку:
-Наверное, краш-теста круче нельзя было пройти ни в одной организации. Низкий поклон лично от меня, всех благ, что вы верили, ждали. Мы вас всех очень любим.
Овації викликали справжнє обурення у соцмережах. Зрештою, як і сам скандал із "Укрексімбанком". Приміром, міністр фінансів Сергій Марченко написав, що така поведінка свідчить про те, що в банку не вважають вчинок протиправним. Він вимагає негайної реакції від Наглядової ради. І я нагадаю першу серію скандалу. 4 жовтня в банк прийшла знімальна група програми "Схеми" на інтерв'ю з керівником Євгеном Мецгером.
Тому не сподобалося запитання журналістів. І за його наказом Тельбізов та Осіпов, керівники служб безпеки "Укрексімбанку" , скрутили оператора, силою забрали техніку і намагалися "стерти в нуль" усе записане. Та відео "Схеми" відновили, і вибухнув скандал.
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Ідеться про директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осіпова.
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