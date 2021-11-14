В Киеве сгорел третий ресторан за месяц (фото) [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
В воскресенье, 14 ноября, в Киеве произошел пожар на крыше двухэтажного здания киевского ресторана "Гнездо". Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Сообщение о пожаре в ресторане на Андреевском спуске, 21, поступило в службу спасения в 17:28. По прибытию на место происшествия пожарные увидели, что пылает крыша здания на площади около 15 кв. м.
В 17:58 пожар локализовали на площади 50 кв. м, а в 18:14 - ликвидировали.
Пожар тушили 20 спасателей и 7 единиц техники. По предварительным данным жертв и пострадавших нет. Причины возгорания выясняют правоохранители.
Напомним, что три дня назад в столичном "Гидпопарке" сгорел ресторан на воде "Хутор Водограй". Однопалубное плавучее кафе находилось возле Венецианского моста.
Как сообщали "Подробности, в начале ноября на проспекте Победы в Киеве ночью сгорела пиццерия Mamamia.
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Из-за того, что ближайший источник воды находился более чем в 1,5 км, спасателям пришлось прокладывать дополнительные магистральные линии и организовать подвоз воды.
Спасатели оперативно прибыли на место
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