В воскресенье, 14 ноября, в Киеве произошел пожар на крыше двухэтажного здания киевского ресторана "Гнездо". Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщение о пожаре в ресторане на Андреевском спуске, 21, поступило в службу спасения в 17:28. По прибытию на место происшествия пожарные увидели, что пылает крыша здания на площади около 15 кв. м.

В 17:58 пожар локализовали на площади 50 кв. м, а в 18:14 - ликвидировали.

Пожар тушили 20 спасателей и 7 единиц техники. По предварительным данным жертв и пострадавших нет. Причины возгорания выясняют правоохранители.

Напомним, что три дня назад в столичном "Гидпопарке" сгорел ресторан на воде "Хутор Водограй". Однопалубное плавучее кафе находилось возле Венецианского моста.

Как сообщали "Подробности, в начале ноября на проспекте Победы в Киеве ночью сгорела пиццерия Mamamia.