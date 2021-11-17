Зоряні війни тривають. США та ЄС висловили претензії до Росії. Занепокоєні її діями та хочуть затвердити загальні правила поведінки на орбіті. Мовляв, росіяни поводяться як вандали. І саме вони відповідальні за утворення небезпечного космічного сміття.

Нагадаю, напередодні Росія випробувала протисупутникову зброю, що поставило під загрозу роботу Міжнародної космічної станції. Великі уламки супутника також створили небезпеку для астронавтів та інфраструктури ЄС на орбіті. Стурбовані ситуацією і в НАТО.

Єнс Столтенберг, Генеральний секретар НАТО:

Коли Росія тестує нову космічну зброю, фактично руйнуючи наявний потенціал, це викликає занепокоєння. І тому, що сміття створює ризик для цивільної діяльності в космосі, і через те, що Росія демонструє розробку зброї, що може збивати супутники.

Флоранс Парлі, міністр оборони Франції: