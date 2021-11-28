Патрулі під прикриттям з'являться і на українських дорогах

Зайцева, Толстошеєв... А віднедавна - Коля Харківський, Дмитро Лисенко та Ігор Мірошніченко. Ці імена стали символами вседозволеності за кермом.

Начебто вже й штрафи збільшили, і поліція вивела на дороги додаткові патрулі, і нові камери відеофіксації встановлюють.

Але кількість смертельних ДТП - не зменшується.

Щороку на українських дорогах гинуть тисячі людей. Наша колега Ірина Баглай розбиралась: як зупинити лихачів за кермом? І чому нацполіція хоче вивести на дороги машини-привиди?

Загиблі водії, збиті пішоходи, розчавлені у таксі люди.

Що це? Зловісні нещасні випадки чи водії без гальм вже стали візитівкою Харкова? Хто винен у спокусі по-форсажити, що стала національним лихом?

Сергій, інструктор з контраварійного водіння:

Излишняя самоуверенность людей в своих навыках вождения.

І чи є шанс вберегтися від несподіваного зіткнення на смерть?

Сергій Пропияло, інструктор з контраварійного водіння:

Практика, практика, практика. Езда, постоянное внимание по машинам, где какая находится, анализируем и стараемся предугадать наихудший вариант развития.

Торік жертвами найгіршого сценарію на дорозі стали три з половиною тисячі людей. З них понад 150 - діти.

Останні роки приструнити таких хвацьких водіїв намагаються і гривнею. Штрафи виросли у десятки разів, і постійним контролем через камери фотовідеофіксації. Щоправда, на всю Україну їх наразі менше ніж три сотні. Але такий інструмент, запевняють у поліції...

Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної Національної поліції України:

Є безперечно дієвим. І його дієвість доводиться статистикою - в три рази менше таких ДТП стало.

Однак тільки у столиці й лише за останній тиждень нарахували 14 наїздів на пішоходів. І половина з них там, де здавалось би, вони - у безпеці.

Розмітка, знаки, світлофор, а ще щільний потік авто, здається тут і не розженешся. Але саме на таких перехрестях найчастіше стаються аварії. Водії деякі з них охрестили місцями смерті. Чому? Бо аби сталася трагедія достатньо, щоб перестав працювати бодай один червоний ліхтар на світлофорі для пішохода.

Щоб знизити смертність на дорогах - звучить чергова пропозиція.

Антон Геращенко, радник міністра внутрішніх справ України:

Щоб кожен водій міг стати поліцейським.

Що це: українське ноу-хау чи рівняння на Європу? І як автомобілі-привиди мають допомогти зменшити аварії на дорогах? Про це ми розкажемо згодом. Та спершу повернімось в епіцентр аварійності цієї осені. Харків. Це кадри останньої трагедії на дорозі, яка приголомшила всю країну. Ваговоз зі щебенем розчавив таксі. Водій та бабуся з онукою загинули на місці. Причина - водій вантажівки був "під кайфом". І це після широкого обговорення Харківських трагедій на всіх рівнях влади.

У нас є такі місця аварійності де ДТП були із загиблими. І останні два місяці там перебувають поліцейські з трукамами. Й швидкість порушують у нас, реально йде порушення швидкісного режиму. - Ви говорите, що ви там стоїте з трукамами і все одно у нас перевищення швидкості? - Більше ніж минулого року на 17 відсотків.

У мера Харкова власне пояснення причин ДТП.

Ігор Терехов, міський голова м. Харкова:

Хоть это и не популярно, но скажу вам - потому что дороги в Харькове хорошие.

А це вже Німеччина. Тут дороги не просто хороші, а ідеальні. Смертельних ДТП трапляється на 15% менше, ніж в Україні. Як німці прищеплюють дисциплінованість на дорозі? Про це я розпитала у моєї колеги Тетяни Логунової.

Міхаель Вернер та Карстен Штюдке - нічим не відрізняються від інших кермувальників, що мчать автобаном. Звичайна непримітна автівка, водій та пасажир у цивільному… Насправді ж, оці двійко - поліцейські під прикриттям. Вони полюють на порушників правил дорожнього руху.

Міхаель Вернер, поліцейський:

Ця машина рухається зі швидкістю 148 км на годину, хоча на цьому відрізку автобану дозволено максимум сто.

Чоловіка одразу зупиняють, записують усі його дані.

Міхаель Вернер, поліцейський:

Я думаю, доведеться заплатити десь 150 євро. Плюс штрафний пункт у права.

Такі автівки називають "фантомами". У салоні - ціле мобільне бюро. Тут є пристрої фіксації швидкості, відеокамери, система спеціальної сигналізації, рація і проблисковий маячок. Цивільні правоохоронці працюють на дорогах Німеччини вже кілька десятиліть. І це - зізнаються водії - дуже дисциплінує.

Так, звісно. Ти ніколи не знаєш, хто іде поруч з тобою. І автоматично знижуєш швидкість. Ти розумієш, що це поліція, лише коли тебе зупиняють.

Навіть думка про те, що позаду чи поруч можуть теоретично їхати поліцейські дисциплінує і змушує дотримуватись правил.

Скоро чекайте такі патрулі під прикриттям і на українських дорогах, Нацполіція анонсує виїзд чотирьох фантомів. Малувато, але стеження може стати всеохоплюючим і вестись з будь-якого авто, для цього достатньо буде водієві встановити смартфон і натиснути запис.

І це матиме ось такий вигляд. Один із лобістів новації - радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко перед обговоренням законопроєкту з нардепами показав принцип роботи й мені.

Антон Геращенко, радник міністра внутрішніх справ:

Водію буде достатньо тицнути один раз на екран і відеозапис з порушенням іншого водія йде у поліцію з записом останніх 30 сек, там будуть номери й далі поліція у звичайному режимі буде надсилати інформацію водію, що він порушив. Ми одночасно можемо запустити мільйони камер на дорогах.

А щоб камер стало справді мільйон, "волонтерів за кермом" пропонують заохочувати. Їм віддаватимуть - десятину від штрафу, який сплатить порушник. Але це поки що тільки плани. А от як уже зараз вберегтися від горе-кермувальників на дорогах?

Пристегиваемся сразу - это строго конечно.

На аварійне водіння у нього арсенал контраварійних прийомів. Сергій - інструктор з екстремального водіння. І для початку - як гальмувати точно не треба.

Как видите колеса заблокировались, мы как летели прямо, машина так и будет лететь.

І це той випадок, коли екстремальне гальмування швидше нашкодить вашому здоров'ю, бо

рефлекторно они бьют по тормозам, им кажется вот я остановлюсь а дальше разрулится. Иногда надо добавить газа и быстро работать с рулем.

А що робити, якщо уникнути зіткнення неможливо?

Если мы понимаем, что не успеваем уйти от машины... Нам надо сместиться и рядом остановиться. Мы тормозим, отпускаем и машина перестраивается.

У чому ж секрет? Виявляється, безпечне водіння починається з правильного тримання рук на кермі.

Варіант лише один.

Поліцейський розворот. Усі ці прийоми здавалось би лише розпалюють бажання поганяти. Та виявляється, оволодівши зокрема таким трюком

мы можем вывести машину так из любого заноса, чем быстрее мы ее отловим, тем меньше будут последствия.

І, як не дивно, одного екстремального заняття достатньо, щоб захотілося самому збавити газ.

Сергій Пропияло, інструктор з контраварійного водіння:

Он технику поднял, скорость снизил и уровнял их между собой.

І наостанок ще одна рекомендація. В якому авто безпечніше? З автоматичною коробкою передач чи на механіці?

Сергій Пропияло, інструктор з контраварійного водіння:

Механическая коробка дает больше контроля над автомобилем. В ситуации, если у нас отказывает тормозная система, мы, используя переключение - все ниже, ниже передачи, можем машину остановить полностью. Без использования системы торможения.

Уже зараз у водійських посвідченнях зазначають, на авто з якою коробкою передач - може сісти водій. І ось тут неприємний сюрприз для тих, хто вчився на автоматі. Їм не можна сідати за механіку. Серед новацій і медичні позначки в правах - чи носите ви окуляри та слуховий апарат.