На Прикарпатье нашли мертвым 60-летнего жителя села Радча Ивано-Франковской громады Василия Голинского, пропавшего без вести 18 ноября.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ивано-Франковска.

Как уточнили "Суспильному" в полиции, Василия Голинского нашли мертвым 28 ноября около села Чукаловка, что неподалеку от Ивано-Франковска.

Его тело без признаков насильственной смерти увидел гулявший с собакой мужчина.

Причину смерти Василия Голинского установит экспертиза.

Ранее сообщали, что в субботу, 28 ноября, на границе Беларуси и Литвы обнаружили тело истощенного мигранта.

Кроме того, во Львове нашли мертвым пропавшего заместителя директора исторического музея.

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