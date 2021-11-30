Тело лежало в поле: на Прикарпатье нашли мертвым мужчину [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
На Прикарпатье нашли мертвым 60-летнего жителя села Радча Ивано-Франковской громады Василия Голинского, пропавшего без вести 18 ноября.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ивано-Франковска.
Как уточнили "Суспильному" в полиции, Василия Голинского нашли мертвым 28 ноября около села Чукаловка, что неподалеку от Ивано-Франковска.
Его тело без признаков насильственной смерти увидел гулявший с собакой мужчина.
Причину смерти Василия Голинского установит экспертиза.
Ранее сообщали, что в субботу, 28 ноября, на границе Беларуси и Литвы обнаружили тело истощенного мигранта.
Кроме того, во Львове нашли мертвым пропавшего заместителя директора исторического музея.
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