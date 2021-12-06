День Вооруженных сил Украины: красивые поздравления и картинки [ Редактировать ]
6 декабря Украина отмечает День Вооруженных сил Украины. В этом году День ВСУ попадает на "круглую" дату - 30-летие со дня основания.
Предлагаем вам подборку интересных поздравлений с праздником.
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В День Вооруженных Сил Украины от всего сердца хочу пожелать крепких сил и несгибаемой веры, смелых идей и добрых надежд, уверенных планов и обязательной удачи, неугасимого оптимизма и отличного выполнения всех поставленных задач.
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Сегодня поздравляем всех военнослужащих Украины. Вы наши защитники, опора государства. Спокойствие наших домов, спокойствие близких — в ваших надежных, сильных руках. Так что примите поздравления с наилучшими пожеланиями: добра, светлого настроения, профессиональных успехов!
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Героям страны, Воинам света – Защитникам Украины, которые мужественно защищают нас от супостата, ни танком, ни ГРАДом вас не запугать. Всем тем, что жизнь не жалеют отдать – низкий вам поклон, и большое спасибо!
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6 Декабря – это праздник памяти тысяч отважных воинов, отдавших свои жизни за независимость, свободу, суверенность и неделимость нашего государства. Никогда не забыть нам героических подвигов наших прадедов во имя Украины, их искренней любви к родной земле и безграничной преданности своей Родине.
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