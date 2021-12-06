6 декабря Украина отмечает День Вооруженных сил Украины. В этом году День ВСУ попадает на "круглую" дату - 30-летие со дня основания.

Предлагаем вам подборку интересных поздравлений с праздником.

***



В День Вооруженных Сил Украины от всего сердца хочу пожелать крепких сил и несгибаемой веры, смелых идей и добрых надежд, уверенных планов и обязательной удачи, неугасимого оптимизма и отличного выполнения всех поставленных задач.

***

Сегодня поздравляем всех военнослужащих Украины. Вы наши защитники, опора государства. Спокойствие наших домов, спокойствие близких — в ваших надежных, сильных руках. Так что примите поздравления с наилучшими пожеланиями: добра, светлого настроения, профессиональных успехов!

***

Героям страны, Воинам света – Защитникам Украины, которые мужественно защищают нас от супостата, ни танком, ни ГРАДом вас не запугать. Всем тем, что жизнь не жалеют отдать – низкий вам поклон, и большое спасибо!

***

6 Декабря – это праздник памяти тысяч отважных воинов, отдавших свои жизни за независимость, свободу, суверенность и неделимость нашего государства. Никогда не забыть нам героических подвигов наших прадедов во имя Украины, их искренней любви к родной земле и безграничной преданности своей Родине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.