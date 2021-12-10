Інфляція в країні зараз - більше десяти відсотків.

Соціальні виплати, які не встигають за швидкістю... цінових стрибків! Із грудня в Україні збільшилися і мінімальна зарплата, і пенсія, і прожитковий мінімум, а відтак - зросла й державна допомога. Але чи компенсує це рівень інфляції? Питали наші кореспонденти.

Одеситка Світлана Рапчинська сама виховує трьох дітей. Таким, як вона - одиноким матерям - із грудня держава збільшила щомісячну виплату на дитину. Зараз це дві тисячі сто гривень: на вісімдесят сім більше, ніж раніше. Покращення жінка майже не помітила.

Світлана:

Мне приходится даже себе отказать, но им - купить!

Бо ж ціни б'ють рекорди.

Світлана Рапчинська, мати-одиначка:

Даже тот хлеб, даже то масло растительное, сахар, который по двадцать пять гривен сейчас у нас. Даже купить кусок мяса, скажем, или фарш, чтоб какие-то котлеты сделать детям. Ну, не хватает!

Не вистачає, бо теж саме м'ясо, про яке говорить Світлана, сильно подорожчало за цей рік. Свинина - на половину.

Олена Римас, продавчиня на ринку:

Из-за того, что пшеница подорожала следовательно и мясо домашнее тоже поднимается в цене. Челогач - биток на кости такой вот, допустим, стоит сто семьдесят.

Ще серед рекордсменів із подорожчання - олія, яйця і без того недешева гречка. Трохи менше набрали в ціні овочі. І головна причина - комунальні тарифи.

Олександр Коваль, продавець на ринку:

Государство же поднимает - воду, газ, вот всё и поднимается! Бензин, солярка поднимается - привезти дорого - теплицы отапливаются, поднимаются цены.

Інфляція в країні зараз - більше десяти відсотків. Тож державна допомога, яка збільшилася на сто чи двісті гривень, відчутно життя людей не поліпшить.

Віталій Саутьонков, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

Абсолютно не коррелируется она с инфляцией, которая происходит. И если сравнить за последнюю пятилетку, то у нас некоторые продукты поднялись на тридцать пять, на сорок и на шестьдесят пять процентов - подсолнечное масло вообще поднялось уже вдвое, а мы говорим о поднятии минимальных заработных плат, о поднятии социальных выплат ну, на два, на три процента. То есть мы должны честно заявить людям, которые находятся у нас в стране: с каждым годом у нас становится жить хуже.

Із грудня мінімальна зарплата збільшилася до шести з половиною тисяч гривень. А відповідно - зріс Єдиний соціальний внесок, який мають сплачувати підприємці за найманих працівників. На сотню. В Ольги Литвиної - свій магазин промтоварів. Каже, це значне навантаження на бізнес.

Ольга Литвина, приватна підприємиця:

Если всё это посчитать, то в год это довольно-таки трудное обязательство, которое мы на себя берём. И, к сожалению, год из года я сокращаю количество сотрудников.

І ці додаткові витрати підприємці теж закладатимуть у ціни на товари.

Віктор Баранський, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

Предприниматели - они ж не дураки и можно поставить хоть двадцать тысяч сейчас минимальную зарплату, а к чему это приведёт? Это приведёт к тому, что все уйдут в тень просто и всё! И еще большой вопрос: наполнится ли от этого бюджет - от этих поступлений, потому что, может, сегодня на десять процентов и увеличили, а завтра все предприниматели возьмут - и пятьдесят процентов персонала переведут на конверты и в итоге поступления в бюджет только уменьшатся!

Щодо цін на продукти, то ще один фактор, який неминуче на них вплине - новорічні свята. Цифри на цінниках - підскочать.