У Перу Санта-Клаус завітав до ковідного відділення, де ізольовані родини з коронавірусом. Допомогли йому у цьому пожежники - надали машину з підйомною платформою. На ній різдвяний дідусь підіймався до вікон палат з маленькими пацієнтами, щоби передати їм подарунки та святковий настрій. Акцію влаштували місцеві волонтери. Щоби підтримати дітлахів, яких хвороба позбавила радості зустріти Різдво у затишній домашній атмосфері.