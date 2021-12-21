Сломанные ребра и голова: в Днепре рядом со школой нашли два трупа (фото) [ Редактировать ]
Источник: Информатор
В Днепре рядом со школой №131 обнаружили окровавленные тела двух мужчин. Об этом пишет "Информатор".
Как стало известно, происшествие случилось на улице Терещенковской. Там прохожие возле теплотрассы нашли тела двух мужчин.
Изначально очевидцы инцидента подумали, что погибшие замерзли. Однако когда на место прибыли правоохранители, выяснилось, что на теле мужчин есть следы ножевых ранений.
В соцсетях пишут, что у одного из погибших сломаны ребра, ушиб головы и колотые раны тела.
"Это были двое мужчин без постоянного места жительства, которые жили на том месте достаточно долго, возле теплотрассы", - написали в телеграмм-канале "Днепр оперативный".
На месте продолжают работать следователи и криминалисты. Устанавливаются все детали случившегося.
Ранее "Подробности" писали о жутком случае в Днепре, где мужчина убил 20-летнюю возлюбленную.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Троща трапилася поблизу кордону із Сербією. Водій, угледівши поліцейських, почав тікати з дороги.
В Днепре задержан мужчина, который во время ссоры толкнул свою девушку с балкона, и та погибла
Депутат збив на смерть велосипедиста і намагався втекти з місця аварії. Чоловік визнав скоєння ДТП. Водночас заявив, що був тверезим.
Армійці не постраждали, вісім людей доправили до лікарні для огляду. Три машини американської армії зупинилися на узбіччі автобану.
В Волынской области после побоев сожителя умерла женщина