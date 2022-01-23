Государственное финансовое учреждение "Ощадбанк" продлило до 31 марта 2022 года срок действия банковских карт для переселенцев-пенсионеров из Донецка и Луганска. Такое продление может стать последним. Об этом сообщила начальник Донецкого областного управления "Ощадбанка" Светлана Ивенко.

По ее словам, на протяжении последних двух лет с начала карантина "Ощадбанк" продлевал срок действия банковских карт.

Эти действия были исключительным решением, чтобы дать возможность жителям ОРДЛО успеть к нам обратиться. То есть уже было два года, чтобы получить эти карточки. Последнее решение приняли из-за решения власти о продлении адаптивного карантина.

Отмечается, что в настоящее время в отделения банка, которые находятся в Донецкой области, за декабрь 2021 года обратились приблизительно 8 тысяч человек, при этом более 100 тысяч карт для выплат продолжают ожидать своих хозяев в отделениях.

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