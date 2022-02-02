Володимир Кличко записався до лав тероборони [ Редактировать ]
Стати на захист країни може кожен, і тепер це зробити просто. Аби вступити до бригади територіальної оборони, військкомат не потрібен. Зробити це можна в спеціальному рекрутинговому центрі. Перший такий сьогодні відкрили в Києві. Там усі охочі можуть проконсультуватися й одразу на місці подати документи до оборонного гарнізону.
Війська тероборони входитимуть до складу Збройних сил України. Їхнє завдання - захищати місто від ворога в разі вторгнення. Наразі в лави самооборони вже записалися тисячі киян. До них сьогодні, зокрема, долучився й брат очільника столиці - колишній чемпіон світу з боксу у важкій вазі - Володимир Кличко.
Володимир Кличко, олімпійський чемпіон та чемпіон світу з боксу у важкій вазі:
Моя мотивация - это любовь к моей стране. Любовь к моему городу, Киеву. Любовь к моей дочери. И эта любовь меня мотивирует защищать мою страну. Поэтому сегодня я подал докменты, чтобы быть в бригаде территориальной обороны города Киева.
Віталій Кличко, міський голова Києва:
І наше завдання, щоб надати всю необхідну інформацію, зробити підготовчі курси, підготовку людей для того, щоб вони могли при необхідності, також ставати на захист наших міст.
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