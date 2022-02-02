Джонсон и Путин провели переговоры из-за Украины: о чем договорились [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Сегодня, 2 февраля, состоялся телефонный разговор премьер-министра Британии Бориса Джонсона с президентом России Владимиром Путиным.
Путин обвинил Украину в якобы "саботаже" минских соглашений.
Сообщается, что стороны обменялись мнениями в контексте ситуации на Донбассе и обеспечения так называемых "гарантий безопасности" для России.
"Президент России изложил принципиальные подходы по данным вопросам. В частности, обращено внимание на хронический саботаж Киевом минских договоренностей", - говорится в сообщении.
Кроме того, Путин раскритиковал политику открытых дверей НАТО и заявил о неготовности Альянса "адекватно реагировать на российские озабоченности".
Вторжение России в Украину станет трагическим просчетом российского президента Владимира Путина. Об этом ему во время телефонного разговора заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
"Премьер-министр выразил глубокую обеспокоенность нынешней враждебной активностью России на границе с Украиной", - говорится в релизе.
Указывается, что Джонсон подчеркнул необходимость найти путь решения конфликта, уважающий как территориальную целостность Украины, так и право на самооборону.
Напомним, что 27 января произошел телефонный разговор президентов США и Украины. Лидеру двух стран обсудили угрозу вторжения России в Украину и другие вопросы.
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