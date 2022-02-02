В Харьковском СИЗО заключенный совершил самоубийство, повесившись на простыне. Медикам не удалось его реанимировать.

О гибели заключенного 2 февраля сообщили в Офисе уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

"По сообщению руководства СИЗО, в 6 часов 18 минут во время очередного обхода камер очередным младшим инспектором ВРиО из камеры поступил вызов и было сообщено, что заключенный совершил самоубийство путем повешения на простыне, закрепленной на внутренних решетках окна. По сигналу "Тревога" прибыл дежурный фельдшер, который начал реанимационные мероприятия. По прибытии работников бригады скорой неотложной помощи в 6 часов 35 минут была констатирована биологическая смерть", - говорится в сообщении.

Отмечается, что умерший заключенный в 2004 года рождения прибыл в учреждение в 2021 году, содержался с тремя несовершеннолетними. Жалоб по поводу условий содержания и ненадлежащего отношения к нему со стороны сокамерников и работников следственного изолятора в администрацию учреждения не поступало.

Сейчас на месте работают органы полиции и прокуратуры, в СИЗО идет служебная проверка.

Напомним, что в ноябре в Полтавском СИЗО скончалась 20-летняя Вероника Моторина, которая в феврале прошлого года застрелила в тире инструктора. Несколько месяцев назад девушку приговорили к 15 годам тюрьмы.

Ранее "Подробности" писали о том, что 26 декабря в Одессе из следственного изолятора пытался сбежать заключенный. Чтобы задержать беглеца, охране пришлось открыть огонь.

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