ВНО-2022: какие предметы нужны для поступления [ Редактировать ]
В среду, 9 февраля, в Министерстве образования и науки опубликовали перечень предметов внешнего независимого оценивания, результаты по которым необходимы для поступления в ВУЗы. Об этом сообщает пресс-служба МОН.
Отметим, что необходимым для каждой специальности является украинский язык.
Первым предметом для каждой из специальностей является украинский язык и литература или украинский язык.
Обратите внимание, что результат по украинскому языку нельзя будет использовать вместо результата по украинскому языку и литературе.
Для лиц, поступающих на бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направлений), второй и третий конкурсные предметы отличаются в зависимости от специальности, какими именно будут эти предметы - приведен в таблице МОН.
Тем, кто хочет получить степень младшего бакалавра нужны будут результаты по двум конкурсным предметам. В частности, первым предметом является украинский язык или украинский язык и литература, а второй предлагается на выбор из перечня вторых и третьих предметов, указанных в таблице.
Для художественных специальностей вторым предметом является творческий конкурс, который нужно сдавать в учебном заведении.
Для тех, кто будет поступать на основе младшего специалиста или профессионального младшего бакалавра или младшего бакалавра, необходимо будет получить результаты ВНО по двум предметам, а также сдать профессиональное испытание в учебном заведении.
Так, первым предметом является украинский язык или украинский язык и литература, а вторым - по выбору учреждения образования (в случае участия в конкурсе на бюджетные места) - будет математика или история Украины, а для поступающих на контракт учреждения могут предложить собственный перечень на выбор абитуриента.
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