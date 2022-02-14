Німецький парламент обрав Франка-Вальтера Штайнмаєра президентом країни [ Редактировать ]
Німецький парламент обрав Франка-Вальтера Штайнмаєра президентом країни на другий термін. 66-річний політик здобув абсолютну більшість у першому турі голосування. Його підтримали всі найбільші політсили, що входять до урядової коаліції. У своїй промові Штайнмаєр пообіцяв неухильно дотримувати безпартійності на посаді. Та закликав Росію послабити напруження у Східній Європі.
Франк-Вальтер Штайнмаєр, президент Німеччини:
Нарощування військ Росії не можу бути зрозуміле неправильно. Це загроза для України. Але люди там мають право жити без страху і загроз, мають право на самовизначення та суверенітет. Жодна країна в світі не має права цього знищити. І хто б не спробував це зробити, ми дамо рішучу відповідь. Я можу тільки попередити президента Путіна: не варто недооцінювати силу демократії. Я закликаю президента Путіна: зніміть зашморга з шиї України! Приєднуйтеся до нас у пошуках способу зберегти мир у Європі!
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